Ucraina - Russia, Draghi: 'Zelensky nascosto, momento drammatico' (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente. È stato unveramentequello della connessione con il presidente ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - gilardisil : @OrizOrizzonte @stefymigliori @il_laocoonte @VinnieVegaPF @jiovanni88 @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - MarioP1966 : RT @EnricoLetta: #Putin basa la sua scommessa sul fatto che noi occidentali siamo rammolliti e non in grado di opporci. Allora la #nuovabus… -