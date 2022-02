Ucraina-Russia, Draghi: “Zelensky nascosto, momento drammatico” – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente Zelensky”. E’ un passaggio dell’intervento del premier Mario Draghi alla Camera sul conflitto in Ucraina dopo l’invasione della Russia. “Il presidente ucraino è nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente. È stato unveramentequello della connessione con il presidente”. E’ un passaggio dell’intervento del premier Marioalla Camera sul conflitto indopo l’invasione della. “Il presidente ucraino èin qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato unche ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

