Ucraina-Russia, accusa di Tusk a Italia e Germania su sanzioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, l’ex presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk, accusa Italia, Germania e Ungheria di aver bloccato le sanzioni più dure contro Mosca dopo l’invasione e afferma che questi tre paesi si sono “disonorati”. “In questa guerra tutto è vero: la follia e la crudeltà di Putin, le vittime in Ucraina, le bombe che cadono su Kiev. Sono richieste solo le nostre sanzioni. I governi europei che hanno bloccato le decisioni dure (vedi Germania, Ungheria, Italia) si sono disonorati”, ha scritto su Twitter l’ex premier polacco. “Ingiusto e controproducente l’attacco del presidente del Partito Popolare Europeo ai governi Italiano, tedesco e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra, l’ex presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donalde Ungheria di aver bloccato lepiù dure contro Mosca dopo l’invasione e afferma che questi tre paesi si sono “disonorati”. “In questa guerra tutto è vero: la follia e la crudeltà di Putin, le vittime in, le bombe che cadono su Kiev. Sono richieste solo le nostre. I governi europei che hanno bloccato le decisioni dure (vedi, Ungheria,) si sono disonorati”, ha scritto su Twitter l’ex premier polacco. “Ingiusto e controproducente l’attacco del presidente del Partito Popolare Europeo ai governino, tedesco e ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - Riforma_it : Russia-Ucraina, un #conflitto (anche) religioso. Dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica si sono moltiplicate le t… - ioeilmiomare : RT @fratotolo2: #Zelensky, in una nota del consigliere Mikhail Podolyak: “L'#Ucraina e' pronta a negoziare uno status neutrale con la #Russ… -