Ucraina: Renzi, 'Putin vuole cambiare ordine mondiale, per Ue e Nato sfida enorme' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Putin ha in testa un disegno per il futuro: l'idea di cambiare l'ordine mondiale". Così Matteo Renzi in SeNato dopo l'informativa del premier Mario Draghi. "Se non partiamo di qui non capiamo la gravità" della situazione. "L'Ue e la Nato vivono un momento di sfida enorme, c'è l'idea di organizzare e costruire un nuovo mondo che parte dalle oggettive difficoltà della Nato e che immagini altri soggetti protagonisti a livello istituzionale dall'India al Sud Est asiatico. Quindi l'Ue e la Nato parlino con un voce sola, ci sia un inviato speciale e noi abbiamo proposto Angela Merkel". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "ha in testa un disegno per il futuro: l'idea dil'". Così Matteoin Sedopo l'informativa del premier Mario Draghi. "Se non partiamo di qui non capiamo la gravità" della situazione. "L'Ue e lavivono un momento di, c'è l'idea di organizzare e costruire un nuovo mondo che parte dalle oggettive difficoltà dellae che immagini altri soggetti protagonisti a livello istituzionale dall'India al Sud Est asiatico. Quindi l'Ue e laparlino con un voce sola, ci sia un inviato speciale e noi abbiamo proposto Angela Merkel".

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina: Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato… - Open_gol : Le dimissioni dell'ex premier italiano, seguito da altri primi ministri europei in altre società russe, dopo l'atta… - gattonero : @kabli_ciro @matteorenzi Lungi da me difendere Renzi, ma l'America che c'entra? Putin voleva invadere l'Ucraina, st… - MontroneGrazia : In 5 minuti ha analizzato, dato suggerimenti sulla crisi dell' Ucraina, sarebbe un ottimo ministro degli Esteri. #Renzi -