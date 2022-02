Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina: Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato… - fisco24_info : Guerra Ucraina-Russia, Renzi: 'Putin vuole cambiare ordine mondiale': (Adnkronos) - 'Per Ue e Nato sfida enorme'… - TV7Benevento : **Ucraina: Renzi, 'massa profughi a porte area Visegrad che per anni voltato spalle a Italia'** -… - TV7Benevento : **Ucraina: Renzi, 'fondi Ue per aziende colpite da sanzioni'** - -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Renzi

...stato criticato in tempo di pace " penso che sia utile e doveroso dare un segnale" M atteo...senatore leader di Italia Viva ha scelto di fare un passo indietro dopo l'invasione russa dell'...al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori" è l'appello di Matteoche ha indicato Angela Merkel come inviato speciale Nato - Ue per il conflitto Russia -. ...Roma, 25 feb. "Putin ha in testa un disegno per il futuro: l'idea di cambiare l'ordine mondiale". Così Matteo Renzi in Senato dopo l'informativa del premier Mar ...Il commento di Letta sulla attuale situazione in Ucraina: "Sanzioni letali a Russia. Conoscendo Draghi non ci sono dubbi" ...