Ucraina | Putin affonda | “Militari ucraini | prendete il potere” Kiev sotto assedio LIVE

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da partedopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di(leggi qui) ha aperto le ostilità. E l’appello disperato di Zelensky non è riuscito ad evitarlo (leggi qui). La Russia è scesa in campo con bombardamenti mirati sulle postazioni difensive edi. L’aeroporto a pochi passi dalla città è caduto. A Chernobyl si è combattuto a pochi passi dai magazzini di scorie nucleari: il controllo dell’ex centrale nucleare è ora nelle mani di Mosca. Il comandante russo ieri sera ha dichiarato “concluse” le operazioni del primo giorno. Ma dopo una pausa l’attacco è ripreso. I separatisti del Donetsk e quelli di Lehansk sono avanzati nel territorio della regione del Donbass. ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? Ecco il discorso integrale di #Putin con cui avvia le operazioni militari in #Ucraina. È un testo sto… - NealaAntinori : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin chiede all'esercito ucraino di 'prendere il potere' a Kiev e di rimuovere Zelensky. #ANSA - LennyReddy : RT @SMaurizi: la guerra dell'#Ucraina è una guerra di aggressione, scatenata da #Putin: il peccato originale è l'allargamento della #NATO a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

CORRISPONDENTE DA WASHINGTIN. "Le ambizioni divanno oltre l', vuole ricostituire l'Unione sovietica". E' attorno a questa affermazione del presidente Biden che Washington " con gli alleati " modula la risposta all'invasione. ...... lo ha detto il presidente russo Vladimirnella telefonata con l'omologo cinese Xi Jinping parlando della situazione in"ha introdotto latitudine e longitudine storiche della ...Da quanto si apprende, dal Consiglio Affari Esteri dell’Ue arriverà il via libera al congelamento degli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov, una misura inclusa n ...L'esercito russo avanza verso Kiev, la capitale dell'Ucraina sta per capitolare. La guerra scatenata da Putin non ha trovato ostacoli: non lo hanno intimorito le minacce di sanzioni da parte ...