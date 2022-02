Ucraina, prosegue fuga dei cittadini dalla guerra. Putin disponibile a colloqui con Zelensky, ma a Minsk (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche oggi si stanno formando lunghi ingorghi di automobili per lasciare Kiev, la capitale Ucraina, in direzione Ovest, secondo Le Figaro, nonostante gli appelli delle autorità a rimanere a casa mentre le truppe ucraine cercano disperatamente di arginare l'avanzata degli invasori russi nella periferia della città. Secondo il portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), almeno 100.000 persone sono già fuggite dalle loro case in Ucraina dopo l'invasione della Russia e in diverse migliaia hanno già attraversato i confini dei Paesi vicini tra cui Moldova, Romania e Polonia. L'Unhcr ha previsto che 4 milioni di ucraini potrebbero affluire in altri Paesi "se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente".Più di 1.000 ucraini sono arrivati in treno nella città polacca di Przemysl, secondo quanto riferito da responsabili della città. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche oggi si stanno formando lunghi ingorghi di automobili per lasciare Kiev, la capitale, in direzione Ovest, secondo Le Figaro, nonostante gli appelli delle autorità a rimanere a casa mentre le truppe ucraine cercano disperatamente di arginare l'avanzata degli invasori russi nella periferia della città. Secondo il portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), almeno 100.000 persone sono già fuggite dalle loro case indopo l'invasione della Russia e in diverse migliaia hanno già attraversato i confini dei Paesi vicini tra cui Moldova, Romania e Polonia. L'Unhcr ha previsto che 4 milioni di ucraini potrebbero affluire in altri Paesi "se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente".Più di 1.000 ucraini sono arrivati in treno nella città polacca di Przemysl, secondo quanto riferito da responsabili della città. ...

Advertising

andreabettini : Prima dichiarazione ufficiale del dg ESA Aschbacher sul conflitto in Ucraina: prosegue il lavoro sulle missioni spa… - lucorlando : RT @andreabettini: Prima dichiarazione ufficiale del dg ESA Aschbacher sul conflitto in Ucraina: prosegue il lavoro sulle missioni spaziali… - andreabanchelli : RT @andreabettini: Prima dichiarazione ufficiale del dg ESA Aschbacher sul conflitto in Ucraina: prosegue il lavoro sulle missioni spaziali… - galloforcello2 : RT @andreabettini: Prima dichiarazione ufficiale del dg ESA Aschbacher sul conflitto in Ucraina: prosegue il lavoro sulle missioni spaziali… - mcannavac : RT @andreabettini: Prima dichiarazione ufficiale del dg ESA Aschbacher sul conflitto in Ucraina: prosegue il lavoro sulle missioni spaziali… -