Ucraina, perché è il fallimento delle Nazioni Unite: così "crolla" il Palazzo di Vetro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Palazzo di Vetro non pervenuto. Quello rivolto ieri al presidente russo Vladimir Putin dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è un appello doveroso quanto inutile: «A nome dell'umanità, ritiri le truppe in Russia, non permettiamo che scoppi la peggiore guerra dall'inizio del secolo». Ci mancava solo che le Nazioni Unite se ne stessero anche zitte. Il problema comunque è proprio che si esprimono, prevalentemente a vanvera. E sì che l'obiettivo del consesso dei Paesi, civili e non, dovrebbe invece essere, in teoria, mantenere la pace e la sicurezza a livello mondiale e sviluppare relazioni amichevoli fra le Nazioni. In realtà, ultimamente si sono occupati più che altro di argomenti parecchio divisivi, promuovendo campagne sulla salute riproduttiva, per diffondere l'aborto e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)dinon pervenuto. Quello rivolto ieri al presidente russo Vladimir Putin dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è un appello doveroso quanto inutile: «A nome dell'umanità, ritiri le truppe in Russia, non permettiamo che scoppi la peggiore guerra dall'inizio del secolo». Ci mancava solo che lese ne stessero anche zitte. Il problema comunque è proprio che si esprimono, prevalentemente a vanvera. E sì che l'obiettivo del consesso dei Paesi, civili e non, dovrebbe invece essere, in teoria, mantenere la pace e la sicurezza a livello mondiale e sviluppare relazioni amichevoli fra le. In realtà, ultimamente si sono occupati più che altro di argomenti parecchio divisivi, promuovendo campagne sulla salute riproduttiva, per diffondere l'aborto e la ...

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - riotta : Dove sei movimento pacifista? Dove sono le tue bandiere ai balconi? La guerra torna in Europa, perché stavolta taci… - martaottaviani : Sono gocce in mezzo al mare, ma oggi in #Russia c'è gente che è stata fermata dalla polizia perché manifestava cont… - timidelunee : RT @PBerizzi: Solidarietà ai 1705 cittadini russi arrestati con metodi da rastrellamento dalla polizia di #Putin perchè protestavano in pia… - lorenzmariapia : RT @DiegoFusaro: La promessa era che la NATO non si sarebbe estesa verso est. La promessa è stata palesemente disattesa. La monarchia del d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina perché Le Borse europee cercano il rimbalzo dopo il crollo per la guerra Russia - Ucraina: Nasdaq super ... pesanti ma meno di quanto chiesto da Kiev, perché non è stato bloccato il sistema di pagamenti ...La Banca centrale cinese è intervenuta stanotte a sostegno di un mercato scosso dalla guerra in Ucraina.

Borsa Italiana Oggi 25 febbraio 2022: rimbalzo dopo crollo di ieri? Moncler e Inwit sotto esame A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, infatti, il prezzo del petrolio continua restare su livelli molto alti (questa mattina il contratto sul Brent scambia a 101 dollari al barile) ed è quindi ...

Perché la Russia attacca l'Ucraina? Il ruolo di Nato, Stati Uniti e Ue La Repubblica ... pesanti ma meno di quanto chiesto da Kiev,non è stato bloccato il sistema di pagamenti ...La Banca centrale cinese è intervenuta stanotte a sostegno di un mercato scosso dalla guerra inA causa dell'invasione russa dell', infatti, il prezzo del petrolio continua restare su livelli molto alti (questa mattina il contratto sul Brent scambia a 101 dollari al barile) ed è quindi ...