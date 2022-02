Ucraina, per esperti Leonardo questa guerra già iniziata da settimane a colpi di cyberwarfare (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina non è iniziata in questi ultimi due giorni, quello a cui si sta assistendo in queste ore è un conflitto sul terreno ma, di fatto, già da settimane Kiev è al centro di una vera e propria cyberwarfare: una guerra cibernetica che, con terra, aria e spazio, rappresenta la quinta dimensione della sicurezza. “Per stessa ammissione del governo ucraino, ci sarebbero prove di un cyberattacco avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2022 contro siti ministeriali” sottolineano gli esperti di Leonardo in un focus in cui ricordano come lo spazio cibernetico sia stato definito “il nuovo campo di battaglia da John Allen, ex comandante Nato in Afghanistan e presidente del think tank Brookings Institution”. Dunque un’offensiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lainnon èin questi ultimi due giorni, quello a cui si sta assistendo in queste ore è un conflitto sul terreno ma, di fatto, già daKiev è al centro di una vera e propria: unacibernetica che, con terra, aria e spazio, rappresenta la quinta dimensione della sicurezza. “Per stessa ammissione del governo ucraino, ci sarebbero prove di un cyberattacco avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2022 contro siti ministeriali” sottolineano glidiin un focus in cui ricordano come lo spazio cibernetico sia stato definito “il nuovo campo di battaglia da John Allen, ex comandante Nato in Afghanistan e presidente del think tank Brookings Institution”. Dunque un’offensiva ...

