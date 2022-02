Ucraina: Palazzo Marino da stasera illuminato di giallo e blu in sostegno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano 25 feb. (Adnkronos) - Da stasera e fino al 28 febbraio, Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, sarà illuminato con i colori della bandiera Ucraina, in segno di sostegno al popolo ucraino e di condanna dell'invasione russa. L'illuminazione, proposta con un ordine del giorno approvato ieri all'unanimità dal Consiglio comunale di Milano, è stata disposta dal sindaco Giuseppe Sala. "Con questa illuminazione - sottolinea una nota del gruppo Pd in Consiglio comunale - la città di Milano si stringe ancora di più al popolo ucraino e alla comunità Ucraina presente nella nostra città, confermando di essere pronta ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra voluta da Putin". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano 25 feb. (Adnkronos) - Dae fino al 28 febbraio,, la sede del Comune di Milano, saràcon i colori della bandiera, in segno dial popolo ucraino e di condanna dell'invasione russa. L'illuminazione, proposta con un ordine del giorno approvato ieri all'unanimità dal Consiglio comunale di Milano, è stata disposta dal sindaco Giuseppe Sala. "Con questa illuminazione - sottolinea una nota del gruppo Pd in Consiglio comunale - la città di Milano si stringe ancora di più al popolo ucraino e alla comunitàpresente nella nostra città, confermando di essere pronta ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra voluta da Putin".

