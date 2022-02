Ucraina, palazzo Chigi puntualizza: “Nessuna richiesta di eccezione su sanzioni”. Si rafforza l’ipotesi di escludere Mosca dalla rete Swift (Di venerdì 25 febbraio 2022) In tema di sanzioni contro la Russia “non vi è alcuna richiesta di eccezione da parte dell’Italia”. Lo affermano fonti di palazzo Chigi, sottolineando che la posizione italiana “è allineata a quella della Ue”. Questa mattina l’ex presidente del Consiglio Ue Donald Tusk aveva indicato in Germania, Italia e Ungheria come i paesi che più si opponevano a misure severe come l’esclusione della Russia dalla rete bancaria Swift. Ieri sera il presidente statunitense Joe Biden aveva detto che questa rimane un’ipotesi ma che al momento alcuni paesi si oppongono. Secondo alcune ricostruzioni l’Italia avrebbe anche chiesto di non varare interventi che potrebbero colpire i marchi italiani del lusso. Oggi si stanno riunendo i ministri economici e finanziari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) In tema dicontro la Russia “non vi è alcunadida parte dell’Italia”. Lo affermano fonti di, sottolineando che la posizione italiana “è allineata a quella della Ue”. Questa mattina l’ex presidente del Consiglio Ue Donald Tusk aveva indicato in Germania, Italia e Ungheria come i paesi che più si opponevano a misure severe come l’esclusione della Russiabancaria. Ieri sera il presidente statunitense Joe Biden aveva detto che questa rimane un’ipotesi ma che al momento alcuni paesi si oppongono. Secondo alcune ricostruzioni l’Italia avrebbe anche chiesto di non varare interventi che potrebbero colpire i marchi italiani del lusso. Oggi si stanno riunendo i ministri economici e finanziari ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - Tony50863663 : RT @silvia_sb_: La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda doveva laur… - EmilianoMaveri : RT @silvia_sb_: La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda doveva laur… -