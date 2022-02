Ucraina, "oggi sarà il giorno più difficile" | Missili su Kiev: fuga nei rifugi antiaerei | Donetsk, bombe su scuola: uccisi due insegnanti (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 09:17 Johnson a Zelensky: "Ulteriore supporto Gb" La Gran Bretagna promette di rinforzare il proprio sostegno all'Ucraina. E' quanto detto dal premier Boris Johnson al suo omologo ucraino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 09:17 Johnson a Zelensky: "Ulteriore supporto Gb" La Gran Bretagna promette di rinforzare il proprio sostegno all'. E' quanto detto dal premier Boris Johnson al suo omologo ucraino ...

