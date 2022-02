Ucraina: Modi a Putin, cessare violenza, ritorno a negoziati (Di venerdì 25 febbraio 2022) In una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, il premier indiano Narendra Modi ha chiesto l'immediata cessazione della violenza in Ucraina e ha invitato tutte le parti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) In una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir, il premier indiano Narendraha chiesto l'immediata cessazione dellaine ha invitato tutte le parti a ...

