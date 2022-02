**Ucraina: Meloni, 'Draghi può contare su Fdi sia per tutela Kiev che per questione energia'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia in Aula ha ribadito a Mario Draghi la sua posizione di opposizione patriottica, schierata con l'Occidente senza ambiguità. Abbiamo ribadito al premier Draghi che può contare sul sostegno di Fratelli d'Italia sia a tutela di Kiev, sia a difesa del grandissimo tema dell'approvvigionamento energetico italiano". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg 2 in onda questa sera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia in Aula ha ribadito a Mariola sua posizione di opposizione patriottica, schierata con l'Occidente senza ambiguità. Abbiamo ribadito al premierche puòsul sostegno di Fratelli d'Italia sia adi, sia a difesa del grandissimo tema dell'approvvigionamento energetico italiano". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg 2 in onda questa sera.

Advertising

Stupormundi66 : RT @dvdstl: Se non fosse stato sfanculato suo malgrado dal papeete, #Conte sarebbe ancora lì a governare con ministri al servizio propagand… - giomareliguria : RT @MarcoRizzoPC: Nelle ore successive ai fatti in Ucraina,arrivano le condanna di Draghi e di “tutte” le forze politiche italiane. Il PD L… - jazz_ste : RT @iFrancisPin: L’ipocrisia in una foto #meloni #guerraucraina #UkraineInvasion #Russia #Ucraina - rev_emi : RT @kocisse1: @GiorgiaMeloni @ciriani_luca Lo conosci l accordo di MINSK ? Il Protocollo di Minsk era un accordo per porre fine alla guerra… - Michele_Ret : RT @Marco_dreams: Mi confermate vero che tutti i patrioti della Meloni, quelli che difendono i sacri confini della Patria, sono partiti vol… -