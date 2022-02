Ucraina, Medvedev: “Come tennisti promuoviamo la pace” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “In questa fase capiremo che il tennis a volte non è così importante. Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie”. Queste le parole del nuovo numero uno del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev, a margine del torneo di Acapulco. Inevitabile un commento sull’offensiva militare della Russia in Ucraina lanciata giovedì mattina: “Mi sono svegliato con tante emozioni diverse…”, ha aggiunto. Per Nadal – che affronterà Medvedev in semifinale – quella dell’invasione “è una notizia cupa, non voglio parlare dei colpevoli o del problema, ma nel secolo in cui siamo mi sembra incredibile che ci siano le guerre, non riesco a capirlo, spero che finisca ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “In questa fase capiremo che il tennis a volte non è così importante.noilail tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie”. Queste le parole del nuovo numero uno del tennis mondiale, il russo Daniil, a margine del torneo di Acapulco. Inevitabile un commento sull’offensiva militare della Russia inlanciata giovedì mattina: “Mi sono svegliato con tante emozioni diverse…”, ha aggiunto. Per Nadal – che affronteràin semifinale – quella dell’invasione “è una notizia cupa, non voglio parlare dei colpevoli o del problema, ma nel secolo in cui siamo mi sembra incredibile che ci siano le guerre, non riesco a capirlo, spero che finisca ...

