**Ucraina: media, min. Salute russo si prepara a emergenza medica** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Ministero della Salute russo ha diffuso alle organizzazioni sanitarie un documento che mostrerebbe come Mosca si stia preparando a una "massiccia emergenza medica" ordinando alle strutture "di identificare immediatamente il personale medico pronto a trasferirsi e a lavorare" evidentemente con i militari feriti nell'invasione dell'Ucraina. Lo riporta su Twitter la giornalista Emma Burrows, dell'emittente britannica Itv, allegando copia del documento, definito "molto insolito e quasi senza precedenti.". La reporter spiega di avere avuto conferma che già ieri ai medici era stato stato detto di "prepararsi" ed oggi è arrivata la nota ufficiale del ministero della Salute russo.

