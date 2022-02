Ucraina: Manchester United revoca sponsorizzazione con Aeroflot (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Manchester United ha annunciato di aver "revocato" il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea russa Aeroflot, a seguito dell'invasione dell'Ucraina. "Alla luce degli eventi in Ucraina, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilha annunciato di aver "to" il contratto dicon la compagnia aerea russa, a seguito dell'invasione dell'. "Alla luce degli eventi in, ...

Advertising

glooit : Ucraina: Manchester United revoca sponsorizzazione con Aeroflot leggi su Gloo - pallonatefaccia : Ieri, diversi giocatori si sono schierati in favore della causa ucraina, come Zinchenko del Manchester City e l'ex-… - infoitsport : Crisi Russia-Ucraina, Zinchenko (Manchester City): 'Confini Ucraina rimangano intatti' - pallonatefaccia : Con la tensione #RussiaUcraina sempre più forte e i timori di una guerra alle porte, anche i calciatori stanno iniz… - calciatorisocia : ?? #Zinchenko del #ManchesterCity non ci sta -