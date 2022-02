Ucraina, l’Italia pronta a spostare 1000 soldati sul fronte dell’est. Il piano è sul tavolo del governo (Di venerdì 25 febbraio 2022) l’Italia potrebbe spostare mille militari sul fronte ucraino. La decisione sarà al tavolo del Consiglio dei ministri di oggi. Dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa convocata ieri pomeriggio da Mattarella al Quirinale, il nostro Paese si allinea agli orientamenti della Nato. La nota del Consiglio Supremo di Difesa L’organo suprema di Difesa italiano ieri ha espresso “la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina. Che rappresenta – si legge nella nota messa al termine della riunione – una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale. E una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali. La Repubblica Italiana chiede alla Federazione Russa l’immediata cessazione delle ostilità. E il ritiro delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022)potrebbemille militari sulucraino. La decisione sarà aldel Consiglio dei ministri di oggi. Dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa convocata ieri pomeriggio da Mattarella al Quirinale, il nostro Paese si allinea agli orientamenti della Nato. La nota del Consiglio Supremo di Difesa L’organo suprema di Difesa italiano ieri ha espresso “la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’. Che rappresenta – si legge nella nota messa al termine della riunione – una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale. E una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali. La Repubblica Italiana chiede alla Federazione Russa l’immediata cessazione delle ostilità. E il ritiro delle ...

