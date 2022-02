Ucraina, l’ex ministro Martino: «Biden è perfino peggio di Obama: questo è l’ultimo capolavoro» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Criticare Putin «è giusto e doveroso, ma la storia è molto più complessa». ministro degli Esteri e della Difesa durante i governi Berlusconi, Antonio Martino analizza la crisi Ucraina chiamando in causa tutti gli attori, non solo il presidente russo, le cui azioni di forza vanno lette anche alla luce della debolezza e degli errori delle sue controparti. Joe Biden in testa, per il quale quanto avvenuto in Ucraina è solo «l’ultimo capolavoro». «Lo considero peggiore del suo maestro Barack Obama. Costui era stato sinora il peggiore presidente nella storia degli Stati Uniti, Biden è riuscito a superarlo», ha affermato Martino. L’Ucraina è «l’ultimo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Criticare Putin «è giusto e doveroso, ma la storia è molto più complessa».degli Esteri e della Difesa durante i governi Berlusconi, Antonioanalizza la crisichiamando in causa tutti gli attori, non solo il presidente russo, le cui azioni di forza vanno lette anche alla luce della debolezza e degli errori delle sue controparti. Joein testa, per il quale quanto avvenuto inè solo «». «Lo considerore del suo maestro Barack. Costui era stato sinora ilre presidente nella storia degli Stati Uniti,è riuscito a superarlo», ha affermato. L’è «...

Advertising

MediasetTgcom24 : Kiev: esercito russo ha preso il controllo dell'ex centrale di Chernobyl #russia #guerra #ucraina #putin #usa… - ilpost : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta usando Twitter per dare alcuni aggiornamenti sull'invasione. Mezz'ora… - Corriere : L’ex premier: la perdita non sarebbe solo temporanea, in certi casi i russi ci sostituirebbero con prodotti cinesi - all_enrige : Da 1 a 10 ma quanto sono prevedibili? - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Ucraina, l’ex ministro Martino: «Biden è perfino peggio di Obama: questo è l’ultimo capolavoro» -