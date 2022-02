Ucraina: Letta, 'è nuovo 11 settembre, cambia la storia e noi dobbiamo cambiare bussola' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "dobbiamo cambiare la bussola con cui abbiamo agito fino a oggi su questo tema. Due giorni fa in questa aula, davanti all'informativa di Di Maio, i toni erano ben diversi... Questo momento, il 24 febbraio 2022 e' il novo 11 settembre, cambia la storia e noi dobbiamo cambiare l'approccio". Così Enrico Letta in aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'Ucraina. "Ieri l'approccio di tutti noi era di limitare i danni il più possibile, oggi tutti insieme dobbiamo dire che Putin non deve vincere questa guerra". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "re lacon cui abbiamo agito fino a oggi su questo tema. Due giorni fa in questa aula, davanti all'informativa di Di Maio, i toni erano ben diversi... Questo momento, il 24 febbraio 2022 e' il novo 11lae noire l'approccio". Così Enricoin aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'. "Ieri l'approccio di tutti noi era di limitare i danni il più possibile, oggi tutti insiemedire che Putin non deve vincere questa guerra".

