Ucraina | le sanzioni non faranno troppo male all’economia | tutte le borse in rialzo Scendono i prezzi di grano e gas

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Rimbalzano lemondiali dopo i marcati cali di ieri. Anche la piazza di Mosca ieri falcidiata da un’ondata di vendute che ne ha quasi dimezzato il valore è oggi indel 17%. Tokyo ha chiuso indell’ 1,9%, Shanghai dello 0,6%, Hong Kong in rosso dello 0,6%. A metà mattina Francoforte è indell’ 1,4%, Parigi del’1,6%, Londra del 2,1%. Milano sale dell’1.1% sospinta soprattutto dagli energetici con Enel a + 4,6%, Terna + 3,6%, Italgas +3,3%. Piccolo recupero per Unicredit (+ 1%) che ieri ha chiuso in discesa del 13%. Ieri i listini statunitensi hanno chiuso, nonostante tutto, in. L’S&P500 dell’1,5%, il Nasdaq addirittura del 3,3%. Diverse le possibili spiegazioni fornite dagli operatori. Qualcuno rimarca come i mercati abbiano colto la modesta portata delle ...