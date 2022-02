Ucraina, l’America Latina si divide sulla condanna dell’invasione russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra difficili equilibrismi diplomatici, denunce contro la Russia (poche) e ferme condanne contro Putin, così si dividono i governi dell’America Latina e dei Caraibi rispetto all’invasione dell’Ucraina. Messico. Andrés Manuel López Obrador non ha condannato esplicitamente l’invasione russa. Ha ripetuto che il suo governo è a favore del dialogo e nei giorni passati ha ripetuto che la guerra andava evitata ad ogni costo. “Il Messico ha sempre sostenuto la pace e soluzioni pacifiche”, ha affermato. Perù. sulla stessa linea del Messico anche il Perù, che attraverso il Ministero degli esteri ha rifiutato l’uso della forza, (evitando di menzionare la parola Russia) ed esprimendo in un tweet “profonda preoccupazione per l’evoluzione degli eventi in Ucraina”. La dichiarazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra difficili equilibrismi diplomatici, denunce contro la Russia (poche) e ferme condanne contro Putin, così si dividono i governi dele dei Caraibi rispetto all’invasione dell’. Messico. Andrés Manuel López Obrador non hato esplicitamente l’invasione. Ha ripetuto che il suo governo è a favore del dialogo e nei giorni passati ha ripetuto che la guerra andava evitata ad ogni costo. “Il Messico ha sempre sostenuto la pace e soluzioni pacifiche”, ha affermato. Perù.stessa linea del Messico anche il Perù, che attraverso il Ministero degli esteri ha rifiutato l’uso della forza, (evitando di menzionare la parola Russia) ed esprimendo in un tweet “profonda preoccupazione per l’evoluzione degli eventi in”. La dichiarazione ...

