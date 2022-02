Ucraina, l’aggiornamento militare: la mappa dell’invasione russa e le truppe alle porte di Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si combatte in tutta l’Ucraina, in particolare a Mariupol e Kharkiv, e gran parte del territorio è sotto il controllo russo: le truppe di Putin sono a pochi chilometri dal centro della capitale. Le vittime russe sarebbero 450; quelle ucraine 194, fra cui 57 civili Leggi su corriere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si combatte in tutta l’, in particolare a Mariupol e Kharkiv, e gran parte del territorio è sotto il controllo russo: ledi Putin sono a pochi chilometri dal centro della capitale. Le vittime russe sarebbero 450; quelle ucraine 194, fra cui 57 civili

Advertising

MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict Aggiornamento: l’ambasciata italiana ha invitato i connazionali a lasciare l’Ucraina. De Zer… - Corriere : ?? Si combatte in tutta l’Ucraina, in particolare a Mariupol e Kharkiv, e gran parte del territorio è sotto il contr… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Napoli, il Maschio Angioino si tinge di blu e di giallo per l'Ucraina [di Riccardo Siano] [aggiornamento delle 18:37] https… - rep_napoli : Napoli, il Maschio Angioino si tinge di blu e di giallo per l'Ucraina [di Riccardo Siano] [aggiornamento delle 18:3… - codeghino10 : RT @Corriere: ?? Si combatte in tutta l’Ucraina, in particolare a Mariupol e Kharkiv, e gran parte del territorio è sotto il controllo russo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina l’aggiornamento Ucraina, l’aggiornamento militare: la mappa dell’invasione russa e le truppe a Kiev Corriere della Sera