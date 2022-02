Ucraina, la testimonianza da Kiev: “Nascosti nella stazione della metro da più di 24 ore. Militari hanno dato armi ai cittadini per difendersi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ho passato la notte qui in una stazione della metropolitana di Kiev per ripararmi. Sono uscita soltanto un attimo stamattina per comprare un po’ di cibo, delle lenzuola e un cuscino per stare qui almeno altri due giorni”. Queste le parole di Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer Ucraina, in un video inviato a Ansa. La giovane è nascosta da ieri nella metropolitana della capitale Ucraina per sfuggire alle esplosioni che da ieri mattina si susseguono dopo l’invasione russa. “Le persone sono disperate – racconta – perché sono passate più di 24 ore e ancora siamo qui. Fino ad adesso, ne ho conferma diretta, me lo dicono i miei amici che si trovano lì, sono state colpite dai russi le città più grandi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ho passato la notte qui in unapolitana diper ripar. Sono uscita soltanto un attimo stamattina per comprare un po’ di cibo, delle lenzuola e un cuscino per stare qui almeno altri due giorni”. Queste le parole di Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer, in un video inviato a Ansa. La giovane è nascosta da ieripolitanacapitaleper sfuggire alle esplosioni che da ieri mattina si susseguono dopo l’invasione russa. “Le persone sono disperate – racconta – perché sono passate più di 24 ore e ancora siamo qui. Fino ad adesso, ne ho conferma diretta, me lo dicono i miei amici che si trovano lì, sono state colpite dai russi le città più grandi del ...

