Ucraina, la scuola bombardata a Donetsk: morti due insegnanti – Il video

Una scuola è stata bombardata e danneggiata a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Nel bombardamento due insegnanti hanno perso la vita. Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina, Ivan Prikhodko, sul suo canale Telegram: «Due insegnanti – le sue parole su Telegram – sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50». Il primo cittadino ha aggiunto che c'è anche una persona ferita. Nel frattempo il portavoce delle forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, ha annunciato di aver preso il controllo di tre città nel sud dell'Ucraina: «Nell'area di Mariupol, le forze militari hanno preso il controllo di Mykolaivka, Novohnativka, Bohdanivka e delle aree e strade adiacenti».

