Ucraina | la finale di Champions League si giocherà a Parigi | la Uefa sposta il match da San Pietroburgo dopo l’aggressione russa

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladelladel 2022 non sipiù a San: in rialla scelta della Russia di invadere l’, il Comitato esecutivo dellariunito d’urgenza ha deciso dire la sede dellain Francia, a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cresce anche nel mondo dello sport l'indignazione per il precipitare della crisi in. Tanto che l'Uefa si è riunita questa mattina e ha deciso di spostare ladi Champions League prevista per il prossimo 28 maggio da San Pietroburgo a Parigi, allo Stade de France. ...L'invasione russa dell', nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, sta avendo ripercussioni su tantissimi aspetti ... Ma si sta discutendo anche del cambio di ubicazione della2021/2022 di ...La crisi ucraina si riflette anche sul calcio. Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso di spostare la finale di Champions League, da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi.Scelta la nuova sede della finale di Champions League: non sarà San Pietroburgo, a causa della guerra in Ucraina, ma Parigi, nella città del PSG.