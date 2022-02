Ucraina, in fuga anche verso l’Italia 5 milioni di profughi. Salvini: accogliamoli, scappano da guerre vere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al momento i profughi che abbandonano l’Ucraina in guerra si riversano verso la Polonia. La Slovacchia. L’Ungheria. La Romania e la Moldavia. Ma oltre a questa prima ondata di sfollati e di famiglie in fuga, si profila all’orizzonte un esodo ben più massiccio. Tanto che, come riferisce tra gli altri Il Messaggero in un servizio dedicato, «si stima che 5 milioni di ucraini, su una popolazione di 44 milioni, lasceranno il Paese diretti soprattutto in direzione delle nazioni dove si trovano già loro parenti». E in questo scenario l’Italia rappresenta notoriamente la realtà in cui la comunità Ucraina è quella più numerosa. Ucraina, in fuga 5 milioni di profughi Tanto è vero che, questa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al momento iche abbandonano l’in guerra si riversanola Polonia. La Slovacchia. L’Ungheria. La Romania e la Moldavia. Ma oltre a questa prima ondata di sfollati e di famiglie in, si profila all’orizzonte un esodo ben più massiccio. Tanto che, come riferisce tra gli altri Il Messaggero in un servizio dedicato, «si stima che 5di ucraini, su una popolazione di 44, lasceranno il Paese diretti soprattutto in direzione delle nazioni dove si trovano già loro parenti». E in questo scenariorappresenta notoriamente la realtà in cui la comunitàè quella più numerosa., indiTanto è vero che, questa ...

