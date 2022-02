Ucraina, il leader ceceno Kadirov si rivolge a Zelensky: «Chieda scusa a Putin» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il leader della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, di fronte a circa “10.000” uomini armati radunati nella capitale Groznyj, ha lanciato un “consiglio” al Presidente ucraino Zelensky: «Colgo l’occasione di dare un consiglio all’attuale Presidente ucraino Zelensky, che potrebbe anche diventare ex Presidente, affinché chiami il nostro Presidente, il comandante supremo Vladimir Putin, e Chieda scusa». Non è dato sapere la data della realizzazione del video, che circola di fatto dopo la diffusione delle immagini dei soldati ceceni intenti a pregare in una foresta. Secondo quanto diffuso nella serata del 24 febbraio 2022 da Chechnyatoday.com, in base a «rapporti non confermati», alcuni rappresentanti delle forze armate cecene e i propri soldati si troverebbero ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildella Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, di fronte a circa “10.000” uomini armati radunati nella capitale Groznyj, ha lanciato un “consiglio” al Presidente ucraino: «Colgo l’occasione di dare un consiglio all’attuale Presidente ucraino, che potrebbe anche diventare ex Presidente, affinché chiami il nostro Presidente, il comandante supremo Vladimir, e». Non è dato sapere la data della realizzazione del, che circola di fatto dopo la diffusione delle immagini dei soldati ceceni intenti a pregare in una foresta. Secondo quanto diffuso nella serata del 24 febbraio 2022 da Chechnyatoday.com, in base a «rapporti non confermati», alcuni rappresentanti delle forze armate cecene e i propri soldati si troverebbero ...

