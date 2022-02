Ucraina, il governo delibera lo stato d’emergenza: aiuti a Kiev e 2mila uomini in più alla Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato, all’unanimità, il decreto con le misure da adottare dopo l’attacco sferrato dalla Russia all’Ucraina. Il decreto, con cui il governo ha deliberato «lo stato d’emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina», tra le altre cose, potenzia la presenza del personale militare nella Nato. Lo stato d’emergenza per poter intervenire all’estero «L’adozione del provvedimento – spiega una nota diffusa dopo il Cdm – è necessaria al fine di assicurare il concorso dello stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari e urgenti a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato, all’unanimità, il decreto con le misure da adottare dopo l’attacco sferrato dRussia all’. Il decreto, con cui ilhato «loper intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’», tra le altre cose, potenzia la presenza del personale militare nella. Loper poter intervenire all’estero «L’adozione del provvedimento – spiega una nota diffusa dopo il Cdm – è necessaria al fine di assicurare il concorso delloitaliano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari e urgenti a ...

