Ucraina, il Cremlino: riconosciamo Zelensky ma deponga le armi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una felpa verde, la barba lunga e sul volto stanchezza e preoccupazione: l'ultimo annuncio del Presidente ucraino Zelensky risale alla notte scorsa. Nel video girato in un bunker, probabilmente a Kiev,... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una felpa verde, la barba lunga e sul volto stanchezza e preoccupazione: l'ultimo annuncio del Presidente ucrainorisale alla notte scorsa. Nel video girato in un bunker, probabilmente a Kiev,...

Advertising

PaoloGentiloni : #RussiaUcraina L’attacco russo non ha alcuna giustificazione. La responsabilità è del Cremlino che risponderà delle… - Linkiesta : #Putin ha invaso anche la politica italiana, vediamo di ricordarcelo alle prossime elezioni La maggioranza degli e… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - silvano46 : RT @ultimenotizie: La #Russia è pronta a inviare una delegazione a Minsk per colloqui con l'#Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Crem… - YMIRM1LF : RT @solamenteansia: Peskov: “Il Cremlino riconosce Volodymyr Zelensky come presidente ucraino”. Lavrov: 'Pronti a negoziare se l'Ucraina de… -