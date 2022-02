Ucraina, gli ‘Zar’ della Vodka alla conquista del vino, il business in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Parla anche tanto russo il vino Italiano. Sono molteplici e anche di una certa portata gli interessi russi in uno dei settori di punta del Made in Italy che ora rischiano di essere colpiti dalle sanzioni. Il caso esemplare è rappresentato da Gancia che, da più di dieci anni è sotto il controllo della Russian Standard Corporation, di proprietà del miliardario russo Roustam Tariko che detiene le azioni di Russian Standard Company, produttore e distributore di Russian Standard Vodka e di Roust, distributore generale in Russia di bevande alcoliche di classe “premium”. alla holding russa fa capo anche la Russian Standard Bank, una delle principali banche della Russia e la compagnia di assicurazioni Russian Standard Insurance. Il magnate russo è di casa a Porto Rotondo e nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Parla anche tanto russo ilno. Sono molteplici e anche di una certa portata gli interessi russi in uno dei settori di punta del Made in Italy che ora rischiano di essere colpiti dalle sanzioni. Il caso esemplare è rappresentato da Gancia che, da più di dieci anni è sotto il controlloRussian Standard Corporation, di proprietà del miliardario russo Roustam Tariko che detiene le azioni di Russian Standard Company, produttore e distributore di Russian Standarde di Roust, distributore generale in Russia di bevande alcoliche di classe “premium”.holding russa fa capo anche la Russian Standard Bank, una delle principali bancheRussia e la compagnia di assicurazioni Russian Standard Insurance. Il magnate russo è di casa a Porto Rotondo e nel ...

Advertising

EnricoLetta : Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all’Ucraina aggredita dalla gue… - SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - awkward_1110 : RT @lully111: La guerra in Ucraina colpisce anche gli animali, il volontario italiano Andrea Cisternino: “facciamo scorte di mangime&… - saramereu2 : RT @DiegoFusaro: È dalla fine dell'Unione Sovietica che gli Stati Uniti provano ad accerchiare la Russia e a circondarla, conquistando gli… -