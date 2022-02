Ucraina, gli Usa vogliono tutti nella Nato: come se non conoscessero la dottrina militare russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Maurizio Donini Il Covid ha assorbito tutte le risorse nel biennio passato? Mica tanto, nel 2020, la spesa globale militare è salita a $ 1.981 mld, un aumento del 2,6% rispetto al 2019 e del 9,3% rispetto al 2011. Guida la classifica gli Usa con 778 miliardi di dollari (+4,4% rispetto al 2019, -10% rispetto al 2011), Cina con 252 miliardi di dollari (+1,9% rispetto al 2019 e +76% rispetto al 2011), India e Russia con una spesa rispettivamente di 72,9 e 61,7 miliardi. Il primo esportatore è, di gran lunga, gli Stati Uniti, e da quando George W. Bush dette il via alle operazioni militari contro il terrorismo, investire nei primi contractor del Pentagono avrebbe reso 10 volte l’investimento iniziale, azioni per $ 10.000 sarebbero diventate quasi $ 100.000 nel giro di 20 anni. Se poi i tank siano serviti a combattere la pandemia non è chiaro, forse a controllare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Maurizio Donini Il Covid ha assorbito tutte le risorse nel biennio passato? Mica tanto, nel 2020, la spesa globaleè salita a $ 1.981 mld, un aumento del 2,6% rispetto al 2019 e del 9,3% rispetto al 2011. Guida la classifica gli Usa con 778 miliardi di dollari (+4,4% rispetto al 2019, -10% rispetto al 2011), Cina con 252 miliardi di dollari (+1,9% rispetto al 2019 e +76% rispetto al 2011), India e Russia con una spesa rispettivamente di 72,9 e 61,7 miliardi. Il primo esportatore è, di gran lunga, gli Stati Uniti, e da quando George W. Bush dette il via alle operazioni militari contro il terrorismo, investire nei primi contractor del Pentagono avrebbe reso 10 volte l’investimento iniziale, azioni per $ 10.000 sarebbero diventate quasi $ 100.000 nel giro di 20 anni. Se poi i tank siano serviti a combattere la pandemia non è chiaro, forse a controllare i ...

Advertising

SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In collegamento dall’Ucraina ci sarà Francesca Mannocchi, per gli ultimi aggiorn… - legionario_86 : RT @intuslegens: Hanno pisciato sulla sovranità libica, uccidendo un presidente. Su quella irachena, uccidendo bambini. Hanno vomitato su q… - lomestars : RT @liliaragnar: Ucraina-Russia Le prove che gli USA hanno laboratori di armi biologiche in Ucraina e Putin le sta distruggendo per impedir… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina gli Ucraina, Cdm vara dl: potenziamento militari sotto Nato fino 30 settembre Vi sono poi disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina e per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del ...

Confcooperative al presidio di Reggio per la pace in Ucraina ... e sono gli stessi principi sui quali ogni comunità può crescere orientando il proprio sguardo soprattutto ai più fragili". "Ritrovarsi nel nome della pace in Ucraina e nel nome della pace e della ...

Guerra Ucraina: scenari devastanti per l'Europa se vince la Russia La Stampa Russia-Ucraina, come la guerra viene raccontata sul web Le conversazioni sono cresciute esponenzialmente, l’interesse si è acceso a metà gennaio seguendo un andamento costante, fino a incrementare nell’ultima settimana.

Ucraina, pronte le sanzioni Ue: “Saranno congelati i beni di Putin e Lavrov” Da quanto si apprende, dal Consiglio Affari Esteri dell’Ue arriverà il via libera al congelamento degli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov, una misura inclusa n ...

Vi sono poi disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure perinterventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'e per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del ...... e sonostessi principi sui quali ogni comunità può crescere orientando il proprio sguardo soprattutto ai più fragili". "Ritrovarsi nel nome della pace ine nel nome della pace e della ...Le conversazioni sono cresciute esponenzialmente, l’interesse si è acceso a metà gennaio seguendo un andamento costante, fino a incrementare nell’ultima settimana.Da quanto si apprende, dal Consiglio Affari Esteri dell’Ue arriverà il via libera al congelamento degli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov, una misura inclusa n ...