Ucraina: fuoco incrociato su Kiev, uccisi due insegnanti. Sequestrato staff della centrale di Chernobyl. La Cina boccia sanzioni alla Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all'alba la Russia ha ripreso gli attacchi aerei verso l'Ucraina . Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere: Kiev, è ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all'alba laha ripreso gli attacchi aerei verso l'. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere:, è ...

Greenpeace_ITA : Greenpeace è profondamente colpita, e allarmata, dal conflitto militare esploso in Ucraina. Il nostro pensiero va i… - fanpage : Nella notte le forze ucraine hanno abbattuto un aereo russo su Kiev. Il velivolo si è poi schiantato su un edificio… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina denuncia: in 24 ore 60 violazioni del cessate il fuoco #ANSA - ManlioPerra : RT @MMaXXprIIme: L'Ucraina ha attaccato #Donbass, il proprio popolo. La Russia ha solo risposto al fuoco. Ma dalla TV voi sentirete altro - acf_italia : Siamo molto preoccupati per la situazione in #Ucraina, specialmente per gli impatti del conflitto che si ripercuote… -