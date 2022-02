Ucraina: fuoco incrociato su Kiev, uccisi due insegnanti. Sequestrato lo staff della centrale di Chernobyl. "La Russia ha già perso 800 soldati" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba la Russia ha ripreso gli attacchi aerei verso l’Ucraina . Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere: Kiev,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba laha ripreso gli attacchi aerei verso l’. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere:,...

