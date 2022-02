Ucraina: Europa Verde, 'su Swift Italia segua Germania e Austria' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Come annunciato dal ministro delle Finanze tedesco e dal cancelliere Austriaco Karl Nehammer, Germania e Austria, sono pronte a valutare l'opzione di escludere la Russia dal sistema Swift come sanzione per l'attacco militare all'Ucraina. Pertanto, rinnoviamo l'invito al presidente Draghi di seguire l'esempio di questi Paesi e non rinunciare a difendere la democrazia e la popolazione Ucraina in nome del gas”. Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli,. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Come annunciato dal ministro delle Finanze tedesco e dal cancelliereco Karl Nehammer,, sono pronte a valutare l'opzione di escludere la Russia dal sistemacome sanzione per l'attacco militare all'. Pertanto, rinnoviamo l'invito al presidente Draghi di seguire l'esempio di questi Paesi e non rinunciare a difendere la democrazia e la popolazionein nome del gas”. Così in una nota i co-portavoce diEleonora Evi e Angelo Bonelli,.

