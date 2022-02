Ucraina e la fuga da Kiev, migliaia nei sotterranei: «Ore di terrore, al buio con la paura di morire» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Questa notte non dormirò, resterò di guardia insieme ad altri uomini ucraini con un thermos di caffè. Pronti a svegliare donne e bambini e a tornare nei rifugi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Questa notte non dormirò, resterò di guardia insieme ad altri uomini ucraini con un thermos di caffè. Pronti a svegliare donne e bambini e a tornare nei rifugi...

