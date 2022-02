**Ucraina: Draghi, 'Zelensky mi ha cercato stamani ma non siamo riusciti a sentirci'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Oggi, stamattina prima di venire qua, mi ha cercato prima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico, per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidente Zelensky non era più disponibile”. Lo ha raccontato il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Oggi, stamattina prima di venire qua, mi haprima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico, per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidentenon era più disponibile”. Lo ha raccontato il premier Mario, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul conflitto in Ucraina.

