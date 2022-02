Ucraina: Draghi, 'momento drammatico Zelensky a Consiglio europeo, è obiettivo russi' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. E' nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russa. E' stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera sul conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Ieri ho partecipato a unstraordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente. È stato unveramentequello della connessione con il Presidente. E' nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l'non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'delle forze di invasione russa. E' stato unche ha colpito tutti i partecipanti al". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera sul conflitto in

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - GiustiziaMaria : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Maidire74834458 : RT @romatoday: Parla Draghi: 'Siamo all'inizio di un cambiamento profondo' -