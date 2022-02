Ucraina, Draghi: «Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente del consiglio ha raccontato il suo ultimo colloquio con il presidente ucraino: «È stato un momento drammatico: è nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo» Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente del consiglio ha raccontato il suo ultimo colloquio con il presidente ucraino: «È stato un momento drammatico: è nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che non ha più tempo, che l’non ha più tempo»

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - Pgattino : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Per le #sanzioni, l’Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, primi tra… - patrizi98471293 : RT @strange_days_82: #Draghi si commuove per la situazione in #Ucraina, ma poi lascia tanti italiani discriminati, senza lavoro e nella pov… -