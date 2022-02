Ucraina | Dombrovskis | ' pronti a fronteggiare stop forniture gas da Russia' **

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Se ladecidesse di chiudere i rubinetti del gas come rappresaglia per le sanzioni la nostra valutazione è che saremo in grado die di superare questa situazione". Ad affermarlo, in occasione dell'Eurogruppo, è il vice presidente della Commissione Ue, Valdisin merito alle sanzioni nei confronti delladopo l'invasione dell'Ucraina.

Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, non ha dubbi: "Sarà l'economia russa e i suoi cittadini a soffrire per le decisioni insensate di Putin"