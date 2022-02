Ucraina, Di Maio: Italia sostiene sanzioni Ue, Mosca va isolata (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Italia ha sostenuto il secondo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'attacco militare all'Ucraina, che prevede anche misure contro il presidente Vladimir Putin e il suo ministro degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ha sostenuto il secondo pacchetto dicontro la Russia per l'attacco militare all', che prevede anche misure contro il presidente Vladimir Putin e il suo ministro degli Esteri ...

Advertising

AlbertoBagnai : Interventi in aula sulla crisi ucraina. La capogruppo Castellone elogia il lavoro svolto dal ministro Di Maio. - gparagone : 'Viaggi esotici e ricevimenti di gala': a tanto serve e così viene pesata la diplomazia ???? di Di Maio.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - tonymeola : RT @IlPrimatoN: Dopo la figuraccia di Di Maio con Lavrov, arriva l'asfaltata di Zelensky a Draghi. Non c'è due senza tre? - perramatteo : RT @jacopo_iacoboni: Di Maio sorpassa Draghi. L’Italia - annuncia ufficialmente l’Ucraina - sosterrà l’uscita da SWIFT della Russia. -