Ucraina, dentro il rifugio di fortuna a pochi chilometri dal fronte: così una famiglia resiste nel villaggio evacuato. La video-testimonianza (Di venerdì 25 febbraio 2022) È l’ultimo villaggio rimasto in mano Ucraina prima dei separatisti. I russi, con le loro armate regolari aiutate dai rinforzi provenienti da Donetsk e Luhansk sono ormai a un chilometro ed i bombardamenti risuonano a intervalli sempre più regolari. Qui ormai non ci vive quasi più nessuno perché Kiev ha ordinato l’evacuazione in massa dei civili ma qualcuno è rimasto perché non sa dove andare. È il caso di una famiglia con mamma, papà, nonni e bambini che per resistere si è inventata un riparo di fortuna in una sorta di cantina di neanche otto metri quadrati dove sopravvivono uno sopra l’altro. Qui mangiano, dormono, hanno persino trovato il modo per riscaldarsi. “Le cose potrebbero persino peggiorare se qui arriveranno i russi”, spiega Olga, la capofamiglia. Prova a trattenere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) È l’ultimorimasto in manoprima dei separatisti. I russi, con le loro armate regolari aiutate dai rinforzi provenienti da Donetsk e Luhansk sono ormai a un chilometro ed i bombardamenti risuonano a intervalli sempre più regolari. Qui ormai non ci vive quasi più nessuno perché Kiev ha ordinato l’evacuazione in massa dei civili ma qualcuno è rimasto perché non sa dove andare. È il caso di unacon mamma, papà, nonni e bambini che perre si è inventata un riparo diin una sorta di cantina di neanche otto metri quadrati dove sopravvivono uno sopra l’altro. Qui mangiano, dormono, hanno persino trovato il modo per riscaldarsi. “Le cose potrebbero persino peggiorare se qui arriveranno i russi”, spiega Olga, la capo. Prova a trattenere le ...

