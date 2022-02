Ucraina: De Petris, 'piano per rinnovabili, uscire da dipendenza energetica' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'aggressione russa è di gravità inaudita ed è una violazione palese della legalità internazionale. Sosteniamo dunque in pieno la linea adottata dal governo: di fronte a un comportamento così inaccettabile la fermezza è necessaria e le sanzioni severe sono giuste ma senza mai smettere di lavorare perché si abbandoni lo strumento della guerra e si riprenda quello del negoziato". Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris dopo l'informativa del presidente del consiglio Draghi "Le sanzioni - prosegue la presidente De Petris - avranno però un prezzo per i Paesi europei e per i cittadini. E' dunque necessario che l'Europa mostri la stessa solidarietà messa in campo durante la crisi Covid e che il governo si attrezzi subito per aiutare e sostenere il nostro popolo. Ma soprattutto, di fronte a una crisi che mostra ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'aggressione russa è di gravità inaudita ed è una violazione palese della legalità internazionale. Sosteniamo dunque in pieno la linea adottata dal governo: di fronte a un comportamento così inaccettabile la fermezza è necessaria e le sanzioni severe sono giuste ma senza mai smettere di lavorare perché si abbandoni lo strumento della guerra e si riprenda quello del negoziato". Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana Dedopo l'informativa del presidente del consiglio Draghi "Le sanzioni - prosegue la presidente De- avranno però un prezzo per i Paesi europei e per i cittadini. E' dunque necessario che l'Europa mostri la stessa solidarietà messa in campo durante la crisi Covid e che il governo si attrezzi subito per aiutare e sostenere il nostro popolo. Ma soprattutto, di fronte a una crisi che mostra ora ...

Advertising

UffailnickA : De Petris, non è che ci approvigioniamo nei terreni di guerra È che facciamo guerre dove ci sono le risorse, per pr… - zazoomblog : Ucraina: De Petris ferma condanna ma tenere aperta via dialogo - #Ucraina: #Petris #ferma #condanna - TV7Benevento : Ucraina: De Petris, 'ferma condanna ma tenere aperta via dialogo' - - ParliamoDiNews : Ucraina: De Petris, `Parlamento sia coinvolto direttamente` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra… - beneventoapp : Ucraina: De Petris, ‘Parlamento sia coinvolto direttamente’: Roma, 21 feb. (Adnkronos) - 'La situazione in Ucraina… -