Ucraina, dall’Europa via libera a massicce sanzioni contro la Russia: la guerra scuote il cuore dell’Occidente (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ulteriore pacchetto di “massicce sanzioni” contro la Russia e misure restrittive anche nei confronti della BieloRussia: questi i binari su cui viaggiano le conclusioni cui è giunto ieri sera, in sede di riunione straordinaria, il Consiglio europeo relativamente alla guerra in Ucraina. L’Europa annuncia un intervento rapido e deciso a carico di Mosca, con un progressivo isolamento del Cremlino dai rapporti internazionali. La risposta di Bruxelles non soddisfa quanti vi intravedono una mossa a “doppio taglio” che, secondo alcuni analisti, non avrebbe altro effetto se non quello di produrre una drammatica recrudescenza delle ostilità. Oltreoceano, gli Stati Uniti ribadiscono il no a un intervento militare diretto. Ucraina, Europa dà via ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un ulteriore pacchetto di “lae misure restrittive anche nei confronti della Bielo: questi i binari su cui viaggiano le conclusioni cui è giunto ieri sera, in sede di riunione straordinaria, il Consiglio europeo relativamente allain. L’Europa annuncia un intervento rapido e deciso a carico di Mosca, con un progressivo isolamento del Cremlino dai rapporti internazionali. La risposta di Bruxelles non soddisfa quanti vi intravedono una mossa a “doppio taglio” che, secondo alcuni analisti, non avrebbe altro effetto se non quello di produrre una drammatica recrudescenza delle ostilità. Oltreoceano, gli Stati Uniti ribadiscono il no a un intervento militare diretto., Europa dà via ...

Advertising

RebelWACauseF : RT @paoloigna1: Doveva essere un secolo di pace e prosperità, lontano dalle vecchie ideologie novecentesche che avevano portato a due guerr… - alexproietti : RT @radio_zek: Il 19 settembre 2021 in #Ucraina sfilano al Pride di #Kiev oltre 7.000 persone, in una marcia per i diritti #LGBT tra le più… - LucaStanisci : RT @MariangelaPira: La testimonianza di questa ragazza, Anastasya, dall'Ucraina per @SkyTG24 è terribile nella sua lucidità. 'L'Europa che… - KayeMenner : RT @paoloigna1: Doveva essere un secolo di pace e prosperità, lontano dalle vecchie ideologie novecentesche che avevano portato a due guerr… - radio_zek : Il 19 settembre 2021 in #Ucraina sfilano al Pride di #Kiev oltre 7.000 persone, in una marcia per i diritti #LGBT t… -