Ucraina, da turisti a proprietari di alberghi di lusso, l'avanzata dei miliardari russi in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – L'Italia non è solo meta ambita di vacanze extra lusso dei ricchi turisti russi, che prima della pandemia si recavano in località esclusive in alberghi a cinque stelle, senza badare a spese, ma è anche 'preda' di uomini d'affari russi, che dispongono di enormi capitali e, che negli ultimi anni, affascinati dalle bellezze della Penisola, sono diventati proprietari di ville e resort di lusso. Investitori che oggi, potrebbero essere colpiti dalla scure delle sanzioni. Nel settore alberghiero spicca un nome per tutti, quello di Musa e Mavlit Bazahev, i due fratelli ceceni amici di Putin, che sono proprietari da vari anni del Forte Village, il famoso resort a Santa Margherita di Pula nei pressi di Cagliari.

