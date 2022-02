Ucraina, da Roma a Milano migliaia di persone in piazza contro la guerra. Alla fiaccolata di Bologna partecipa anche Gianni Morandi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manifestazioni, fiaccolate e presidi in tutta Italia contro l’operazione militare in Ucraina. Da Milano a Roma, passando per Bologna, migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno dei cittadini ucraini e contro la guerra. Impressionante il colpo d’occhio in piazza Maggiore a Bologna, dove si è presentato al presidio anche Gianni Morandi che ha intonato “C’era un ragazzo”, una delle sue più celebri canzoni. “Canto, d’altronde è questo che so fare”, ha detto prima di imbracciare la chitarra di fronte alle migliaia di persone presenti Alla fiaccolata. Tanta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manifestazioni, fiaccolate e presidi in tutta Italial’operazione militare in. Da, passando perdisono scese ina sostegno dei cittadini ucraini ela. Impressionante il colpo d’occhio inMaggiore a, dove si è presentato al presidioche ha intonato “C’era un ragazzo”, una delle sue più celebri canzoni. “Canto, d’altronde è questo che so fare”, ha detto prima di imbracciare la chitarra di fronte alledipresenti. Tanta ...

