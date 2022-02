Ucraina, da Kiev sotto assedio il j'accuse al mondo: 'Lasciati solo a combattere la Russia' (Di venerdì 25 febbraio 2022) De - nazificare l'Ucraina. "Un attacco orribile come quello dei nazisti nel 1941". Quando si fa uso delle pagine più orribili della storia per giustificare l'uso della forza, quando si evoca la "... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) De - nazificare l'. "Un attacco orribile come quello dei nazisti nel 1941". Quando si fa uso delle pagine più orribili della storia per giustificare l'uso della forza, quando si evoca la "...

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - riccardo_cugusi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Portavoce del Cremlino: 'Putin pronto a inviare a Minsk delegazione russa a livello di rappresentanti del Minis… - PatriziaOrlan11 : RT @acs_italia: Guerra in #Ucraina. In questo breve videomessaggio il Vescovo ausiliare di #Kiev chiede preghiere e ringrazia i benefattori… -