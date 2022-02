Ucraina, da Caserta domani partono in dieci per “salvare la Patria” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – domani da Caserta partirà un pullmino con una decina di ucraini che andranno in Patria ad imbracciare le armi e a combattere per “salvare la nostra Patria”. Lo annuncia padre Ihor Danylchuk, sacerdote punto di riferimento della comunità Ucraina locale. “E’ tutto bloccato, entrare in Ucraina è quasi impossibile – dice padre Ihor – ma con il nostro Consolato siamo riusciti ad ottenere i documenti per far partire questi uomini che vogliono difendere la Patria. Putin ci chiama nazisti e pensa che noi capitoleremo, ma non è così, c’è un intero popolo che combatterà, anche se sappiamo che non possiamo da soli opporci alla Russia. L’Italia, la Francia, la Germania, gli Usa, devono aiutarci concretamente, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutidapartirà un pullmino con una decina di ucraini che andranno inad imbracciare le armi e a combattere per “la nostra”. Lo annuncia padre Ihor Danylchuk, sacerdote punto di riferimento della comunitàlocale. “E’ tutto bloccato, entrare inè quasi impossibile – dice padre Ihor – ma con il nostro Consolato siamo riusciti ad ottenere i documenti per far partire questi uomini che vogliono difendere la. Putin ci chiama nazisti e pensa che noi capitoleremo, ma non è così, c’è un intero popolo che combatterà, anche se sappiamo che non possiamo da soli opporci alla Russia. L’Italia, la Francia, la Germania, gli Usa, devono aiutarci concretamente, ...

