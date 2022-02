Ucraina, così le divisioni tra i democratici e i repubblicani condizionano Biden (Di venerdì 25 febbraio 2022) La crisi Ucraina divide la politica americana in un modo che sarebbe stato inimmaginabile qualche anno fa: non solo i repubblicani, ma anche i democratici di Joe Biden. La polarizzazione è presente anche all’interno dei due partiti, complicando la situazione. Per Kimberly St. Julian-Varnon, ricercatrice in storia della Russia all’University of Pennsylvania, non ci sono solo i trumpiani a ripetere l’errore di considerare giustificate le posizioni della Russia, ma anche i progressisti. St. Julian-Varnon fa l’esempio della “diplomazia del gelato”, partendo da un tweet di Ben & Jerry, marca di gelato già nota per aver aderito al boicottaggio d’Israele qualche mese fa durante la guerra di Gaza del maggio 2021. Lo scorso 4 febbraio l’account ufficiale dell’azienda twittava un appello al presidente Biden ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) La crisidivide la politica americana in un modo che sarebbe stato inimmaginabile qualche anno fa: non solo i, ma anche idi Joe. La polarizzazione è presente anche all’interno dei due partiti, complicando la situazione. Per Kimberly St. Julian-Varnon, ricercatrice in storia della Russia all’University of Pennsylvania, non ci sono solo i trumpiani a ripetere l’errore di considerare giustificate le posizioni della Russia, ma anche i progressisti. St. Julian-Varnon fa l’esempio della “diplomazia del gelato”, partendo da un tweet di Ben & Jerry, marca di gelato già nota per aver aderito al boicottaggio d’Israele qualche mese fa durante la guerra di Gaza del maggio 2021. Lo scorso 4 febbraio l’account ufficiale dell’azienda twittava un appello al presidente...

Advertising

martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa'. Così il segretario generale della Nato Jens Stolten… - ItaliaViva : In questo momento non esiste una bandiera di partito, esiste la bandiera dell'Italia che è accanto a quella… - FabrizioSigolo : RT @Irishsara1980: Vedevo la Cina chiusa per colpa di quello strano virus, poi Codogno chiusa,pensavo di essere al sicuro,ma il virus è arr… - 2rMarzia : RT @Acmor3: @dariofrance Tutti schierati con l'ucraina Ma qualcuno ha espresso solidarietà al Donbass Lo dico così giusto per ???? è dal 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina così In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Febbraio: Guerra in Ucraina - Putin marcia su Kiev Usa e Ue sparano a salve ...] Di Francesco Lenzi Bruxelles Le sanzioni "senza precedenti" in realtà non sono così temibili Putin punta chiaramente a Kiev e a un nuovo assetto dell'Ucraina. La posizione delle truppe sul terreno, ...

Sean Penn in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa Più persone così - veri amici dell'Ucraina, che sostengono la lotta per la libertà -, prima potremo fermare questa atroce invasione della Russia". Penn è stata al centro di molte operazioni contro la ...

Perché la Russia attacca l'Ucraina? Il ruolo di Nato, Stati Uniti e Ue La Repubblica ...] Di Francesco Lenzi Bruxelles Le sanzioni "senza precedenti" in realtà non sonotemibili Putin punta chiaramente a Kiev e a un nuovo assetto dell'. La posizione delle truppe sul terreno, ...Più persone- veri amici dell', che sostengono la lotta per la libertà -, prima potremo fermare questa atroce invasione della Russia". Penn è stata al centro di molte operazioni contro la ...