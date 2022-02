Ucraina come Tienanmen, uomo disarmato tenta di bloccare i blindati russi - VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un uomo sul ciglio di una strada Ucraina disarmato tenta di bloccare un convoglio di blindati russi : il VIDEO, ripreso da un telefono in un luogo imprecisato e pubblicato su Twitter, sta diventato virale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unsul ciglio di una stradadiun convoglio di: il, ripreso da un telefono in un luogo imprecisato e pubblicato su Twitter, sta diventato virale...

